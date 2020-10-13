سلفيت: إغلاق مدرسة في "الزاوية" أسبوعين بعد إصابة أربع معلمات بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات، بشأن عدد من المدارس في المحافظة.



وقال وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه تقرر عودة الدوام لمدارس ديراستيا بدون استثناء، بالإضافة إلى إغلاق مدرسة بنات الزاوية الأساسية لمدة أسبوعين، حيث تبين إصابة أربع معلمات، بفيروس (كورونا).



كما قرر المحافظ كميل، مواصلة العملية التعليمية في مدرسة الزاوية الأساسية المختلطة.