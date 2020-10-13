الأردن: أفق تحقيق السلام الشامل العادل ما يزال غائبًا وهذا خطر على الجميع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الرؤى مشتركة، بأن القضية المركزية الأولى، ما تزال، وستبقى القضية الفلسطينية، وأنها محط اهتمام وتركيز كامل، مؤكداً أن استمرار الصراع هو خطر على المنطقة برمتها.



وقال الصفدي، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن أفق تحقيق السلام الحقيقي والشامل العادل ما يزال غائباً، "وهذا خطر على الجميع ومدعاة قلق، ومنطلق لتكثيف جهود الجميع من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة، تأخذنا باتجاه تحقيق السلام، الذي هو خيار استراتيجي عربي على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قبول الشعوب له، والذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967".



وشدد على أن "أمننا واحد ومستقبلنا واحد، وبالتالي فإن تحقيق الأمن العربي المشترك، يتطلب تعاوناً أكبر".