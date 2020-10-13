شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ جنين، أكرم الرجوب، الليلة، إغلاق المدارس والمرافق العامة والبنوك في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من صباح غد الأربعاء، وحتى صباح السبت المقبل، بسبب ازدياد الإصابات بفيروس (كورونا).

وأوضح المحافظ الرجوب، أن عمل المحال التجارية والمنشآت في البلدة، سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر باستثناء الصيدليات والمخابز، مؤكداً ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي، والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي الفيروس.

أخبار ذات صلة

&#34;الجهاد&#34; تستنكر الاعتداء على معتصمين أمام مقر الصليب الأحمر برام الله

"الجهاد" تستنكر الاعتداء على معتصمين أمام مقر الصليب الأحمر برام الله

سلفيت: إغلاق مدرسة في &#34;الزاوية&#34; أسبوعين بعد إصابة أربع معلمات بفيروس (كورونا)

سلفيت: إغلاق مدرسة في "الزاوية" أسبوعين بعد إصابة أربع معلمات بفيروس (كورونا)

تفاصيل رسالة صائب عريقات الجوابية لوزير الخارجية الكويتي

تفاصيل رسالة صائب عريقات الجوابية لوزير الخارجية الكويتي

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود

الصحة بغزة: اكتشاف بؤر جديدة بمخيم البريج يُؤكد أن الوباء لازال يتفشى

الصحة بغزة: اكتشاف بؤر جديدة بمخيم البريج يُؤكد أن الوباء لازال يتفشى

تفاصيل اتصال هاتفي بين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي بشأن المصالحة وآفاق التسوية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي بشأن المصالحة وآفاق التسوية

الخارجية: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

الخارجية: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

الاحتلال يُفرج عن الناشط خيري حنون

الاحتلال يُفرج عن الناشط خيري حنون

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس (كورونا)

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود

الاحتلال يُفرج عن الناشط خيري حنون

الاحتلال يُفرج عن الناشط خيري حنون

قوات الاحتلال تقتحم &#34;عرانة&#34; وتضع مكعبات إسمنتية على مدخل سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم "عرانة" وتضع مكعبات إسمنتية على مدخل سبسطية

بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع

وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع

وكيل &#34;الزراعة&#34; بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

وكيل "الزراعة" بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

منوعات

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها &#34;العارية&#34;

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها "العارية"

صور: &#34;رانيا يوسف&#34; تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

صور: "رانيا يوسف" تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

شاهد: الفنانة &#34;ماغي بو غصن&#34; تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: الفنانة "ماغي بو غصن" تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و&#34;ياسمين&#34; تشبهني

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و"ياسمين" تشبهني

عربي

الأردن: إصابات (كورونا) تكسر حاجز الـ 2000 للمرة الأولى منذ بداية الجائحة

الأردن: إصابات (كورونا) تكسر حاجز الـ 2000 للمرة الأولى منذ بداية الجائحة

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس