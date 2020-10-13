تفاصيل رسالة صائب عريقات الجوابية لوزير الخارجية الكويتي

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن عميق شكره وامتنانه إلى وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر الحمد الصباح، متمنياً لدولة الكويت الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.



جاء ذلك، في رسالة جوابية، أرسلها عريقات إلى وزير الخارجية الكويتي، الذي وجه رسالة اطمئنان ومحبة إلى عريقات، عبر فيها عن قلقه البالغ، جراء العارض الصحي، الذي ألم به، والمتمثل بإصابته بفيروس (كورونا).



ودعا الصباح، أن يرفع الله هذا البلاء والوباء عن فلسطين والإنسانية جمعاء، وأن يمن الله على عريقات بالشفاء العاجل والصحة والعافية، لمواصلة نصرة القضية الفلسطينية، ودعم ثوابتها الراسخة، بما يحقق عملية السلام، التي نصبو إليها جميعاً.