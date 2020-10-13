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فيديو..انفجار أكبر قنبلة عثر عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا

فيديو..انفجار أكبر قنبلة عثر عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا
رام الله - دنيا الوطن
شهدت بولندا، اليوم الثلاثاء، انفجار أكبر قنبلة عثر عليها على الإطلاق، من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك، إثر محاولة من غواصي البحرية البولندية إبطال مفعولها، بعد أن أجلت السلطات أكثر من 750 شخصاً من محيط المنطقة التي عثر فيها على القنبلة، التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني.

وتزن القنبلة نحو 5400 كيلوغرام منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن، أن "عملية إبطال القنبلة تحولت إلى تفجير، ويمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة، ولن تشكل أي تهديد، وجميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وصرح متحدث باسم رئيس بلدية بلدة اشوينواويشتشه لوكالة الأنباء البولندية، بأن "الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء، أو وقوع أضرار في البنية التحتية".

وعثر على القنبلة خلال مشروع محطة للغاز المسال عام 2016.

 

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