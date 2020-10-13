نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود





وأضاف: أن هذا الشارع فتح قبل أيام، عقب إغلاقه من قبل قوات الاحتلال بالسواتر الترابية.





رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين على الشارع الواصل بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.