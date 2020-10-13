نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين على الشارع الواصل بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين على الشارع الواصل بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.
وأضاف: أن هذا الشارع فتح قبل أيام، عقب إغلاقه من قبل قوات الاحتلال بالسواتر الترابية.
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