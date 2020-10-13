تفاصيل اتصال هاتفي بين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي بشأن المصالحة وآفاق التسوية

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اليوم الثلاثاء، اتصال هاتفي، بين مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ.



ووفق بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني، حيث تم التطرق إلى قضايا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين فتح وحماس في سياق الجهود الروسية المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



كما تم البحث في آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال إطلاق مفاوضات مباشرة على أساس القرارات الدولية المعروفة وبدعم محتمل من اللجنة الرباعية للوساطة الدولية.