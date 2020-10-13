الخارجية: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم هذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 267 والإصابات 6470 منذ بدء الجائحة.



وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين إلى كل من: تركيا (220) ولندن (14)، للالتحاق بدراستهم وأسرهم وأعمالهم، حيث كان السفير أحمد الديك في وداع "الأحباب" المغادرين.