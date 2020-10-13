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لبنان وإسرائيل يبدآن غدًا محادثات للتفاهم حول الحدود البحرية

لبنان وإسرائيل يبدآن غدًا محادثات للتفاهم حول الحدود البحرية
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ يوم غدٍ الأربعاء محادثات بين لبنان وإسرائيل؛ من أجل التوصل إلى تفاهم حول الحدود في مياه البحر المتوسط، ​​الذي يحتمل أن تكون أعماقه غنية بثروات من الغاز الطبيعي، رغم أنهما لا تزالان رسميا في حالة حرب بعد عقود من الصراع.

ووفق موقع قناة (i24news) فإنه تأتي المحادثات بوساطة أمريكية بعد ثلاث سنوات من الدبلوماسية المكثفة من قبل واشنطن، وتم الإعلان عنها بعد أقل من شهر من تصعيد الضغوط الأمريكية على حلفاء سياسيين لحزب الله اللبناني.

وتستضيف اجتماع الأربعاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، التي تراقب الحدود البرية المتنازع عليها منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماعه بوفد بلاده المفاوض: "إن المفاوضات التي ستشارك فيها بلاده يوم غد لترسيم حدوده الجنوبية مع إسرائيل هي مفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية".

وأضاف عون: "المفاوضات يجب أن تنحصر في مسألة الترسيم تحديدًا، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من منطقة رأس الناقورة برًا والممتد بحرًا، استنادًا إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة".

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