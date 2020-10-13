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شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الناشط خيري حنون

الاحتلال يفرج عن الناشط خيري حنون
رام الله - دنيا الوطن
 أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، عن الناشط خيري حنون 61 عاما من بلدة عنبتا بعد اعتقال دام 22 يوما.

 وكان في استقباله قرب سجن عوفر أفراد عائلته وعدد كبير من نشطاء المقاومة الشعبية وأهالي بلدة عنبتا.

 وحكمت محكمة سالم العسكرية على حنون بالسجن مدة شهر وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل.

وسبق أن تعرض حنون في الأول من الشهر الجاري للاعتداء بالضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال خلال قمع وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى (جبارة والرأس وشوفة) جنوب شرق طولكرم، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية.

وتسبب اعتداء الاحتلال بإصابة حنون في وقتها برضوض، إلى جانب تعرضه لمحاولة خنق، عندما وضع أحد الجنود عنق المواطن حنون تحت قدمه، ما أثار ردود فعل غاضبة.

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