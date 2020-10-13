قوات الاحتلال تقتحم "عرانة" وتضع مكعبات إسمنتية على مدخل سبسطية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، بلدة عرانة شمال شرق جنين، فيما قامت قوة أخرى بوضع مكعبات إسمنتية على مدخل سبسطية شمال مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية عرانة شمال شرق جنين، وتجولت في طرقات القرية قبل أن تندلع مواجهات محدودة مع عشرات الشبان الذي رشقوا القوة بالحجارة.



وفي سياق آخر أقدمت قوات الاحتلال على وضع مكعبات إسمنتية على مدخل بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.