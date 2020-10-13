بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وقال الناشط أحمد صلاح، إن الاحتلال أخطر بوقف البناء في أربع غرف زراعية في منطقة "ظهر الرياح" تعود للمواطنين: رزق شحادة صلاح، ومحمد شحادة صلاح، ومأمون نصري صلاح، وصلاح شحادة صلاح ، بحجة عدم الترخيص، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن الاحتلال صعد اليوم من إجراءاته الاستيطانية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، تمثلت بإقامة سياج في منطقة أثرية، وسرقة ثمار الزيتون من قبل المستوطنين في قرية الجبعة جنوبا، واستكمال تسييج أراض ونصب كرفانات في قرية كيسان شرقاً.