شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع

وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري، مع مدير التعاون
في مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس، جيرهارد كروس تنسيق عدد من المشاريع الزراعية الجاري تنفيذها حاليا والممولة من الاتحاد الاوروبي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة برام الله،اليوم الثلاثاء، مناقشة آفاق التعاون والاولويات الزراعية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأطلع وزير الزراعة الجانب الاوروبي على واقع القطاع الزراعي الحالي والتحديات التي تواجه الزراعة والمزارع الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بممارسات الاحتلال واجراءاته التعسفية واستمرار سيطرته على الموارد الطبيعية والمعابر
والانتهاكات اليومية من قبل الاحتلال والمستوطنين والتي تتزايد في موسم قطف الزيتون، وتوجهات الحكومة واجراءاتها وخطط عملها لتعزيز صمود المواطنين والمزارعين في الاغوار ضد خطط الضم التي اعلنت عنها حكومة الاحتلال.

وتناول اللقاء مصادقة الحكومة الفلسطينية على الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي (صمود وتنمية مستدامة)للفترة 2021-2023، وعلى سياسة الامن الغذائي والتغذوي للفترة 2020-2023،وخطة الاستثمار الخاصة بالامن الغذائي والتغذوي في
فلسطين.

وقدم وزير الزراعة شكره للجانب الاوروبي على دعمه المتواصل لشعبنا في شتى المجالات، كما أطلعه عن خطط التنمية بالعناقيد الزراعية والانجازات التي تم تحقيقها في العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية.

كما بحث اللقاء الاولويات الزراعية التي من الضروري التركيز عليها في المرحلة القادمة وخاصة العناقيد الزراعية ومشاريع دعم قدرات وزارة الزراعة في مختلف المجالات.

من جانبه اكد مدير التعاون في مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي جيرهارد كروس استمرار الدعم الاوروبي للقطاع الزراعي الفلسطيني.

يشار الى أن الاتحاد الاوروبي خصص 20 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية لمشروع مساعدات زراعية للمزارعين المتضررين من الاحتلال ومشروع دعم قطاع الثروة الحيوانية ومشروع تطوير مصادر الاراضي والمياه اضافة الى أنه سيتم
البدء قريبا في تنفيذ مشروع التوأمة في مجال التأمينات الزراعية الخاصة بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

وكيل &#34;الزراعة&#34; بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

وكيل "الزراعة" بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

غنام تبحث مع رئيس بلدية البيرة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية

غنام تبحث مع رئيس بلدية البيرة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17

جامعة القدس تحقق أفضل أطروحة دكتوراة على مستوى الوطن العربي

جامعة القدس تحقق أفضل أطروحة دكتوراة على مستوى الوطن العربي

مواطنون يمنعون الاحتلال من نصب سياج في منطقة أثرية ببيت لحم

مواطنون يمنعون الاحتلال من نصب سياج في منطقة أثرية ببيت لحم

جنين: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

بيت لحم: سلطات الاحتلال تخطر بوقف البناء في غرف زراعية ببلدة الخضر

وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع

وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع

وكيل &#34;الزراعة&#34; بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

وكيل "الزراعة" بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 464 قضية على مستوى محافظات القطاع

غنام تبحث مع رئيس بلدية البيرة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية

غنام تبحث مع رئيس بلدية البيرة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17

جامعة القدس تحقق أفضل أطروحة دكتوراة على مستوى الوطن العربي

جامعة القدس تحقق أفضل أطروحة دكتوراة على مستوى الوطن العربي

مواطنون يمنعون الاحتلال من نصب سياج في منطقة أثرية ببيت لحم

مواطنون يمنعون الاحتلال من نصب سياج في منطقة أثرية ببيت لحم

منوعات

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها &#34;العارية&#34;

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها "العارية"

صور: &#34;رانيا يوسف&#34; تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

صور: "رانيا يوسف" تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

شاهد: الفنانة &#34;ماغي بو غصن&#34; تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: الفنانة "ماغي بو غصن" تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و&#34;ياسمين&#34; تشبهني

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و"ياسمين" تشبهني

عربي

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير

مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير