وزير الزراعة يبحث مع مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي تنسيق عدد من المشاريع





وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة برام الله،اليوم الثلاثاء، مناقشة آفاق التعاون والاولويات الزراعية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.



وأطلع وزير الزراعة الجانب الاوروبي على واقع القطاع الزراعي الحالي والتحديات التي تواجه الزراعة والمزارع الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بممارسات الاحتلال واجراءاته التعسفية واستمرار سيطرته على الموارد الطبيعية والمعابر

والانتهاكات اليومية من قبل الاحتلال والمستوطنين والتي تتزايد في موسم قطف الزيتون، وتوجهات الحكومة واجراءاتها وخطط عملها لتعزيز صمود المواطنين والمزارعين في الاغوار ضد خطط الضم التي اعلنت عنها حكومة الاحتلال.



وتناول اللقاء مصادقة الحكومة الفلسطينية على الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي (صمود وتنمية مستدامة)للفترة 2021-2023، وعلى سياسة الامن الغذائي والتغذوي للفترة 2020-2023،وخطة الاستثمار الخاصة بالامن الغذائي والتغذوي في

فلسطين.





وقدم وزير الزراعة شكره للجانب الاوروبي على دعمه المتواصل لشعبنا في شتى المجالات، كما أطلعه عن خطط التنمية بالعناقيد الزراعية والانجازات التي تم تحقيقها في العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية.



كما بحث اللقاء الاولويات الزراعية التي من الضروري التركيز عليها في المرحلة القادمة وخاصة العناقيد الزراعية ومشاريع دعم قدرات وزارة الزراعة في مختلف المجالات.



من جانبه اكد مدير التعاون في مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي جيرهارد كروس استمرار الدعم الاوروبي للقطاع الزراعي الفلسطيني.





يشار الى أن الاتحاد الاوروبي خصص 20 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية لمشروع مساعدات زراعية للمزارعين المتضررين من الاحتلال ومشروع دعم قطاع الثروة الحيوانية ومشروع تطوير مصادر الاراضي والمياه اضافة الى أنه سيتم

البدء قريبا في تنفيذ مشروع التوأمة في مجال التأمينات الزراعية الخاصة بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري، مع مدير التعاونفي مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس، جيرهارد كروس تنسيق عدد من المشاريع الزراعية الجاري تنفيذها حاليا والممولة من الاتحاد الاوروبي.