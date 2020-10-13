وكيل "الزراعة" بغزة يتفقد معاصر الزيتون للتأكد من الجودة وإجراءات السلامة



ورافق الوكيل في الجولة، النائب سالم سلامة ومحافظ شرطة الوسطى إياد سلمان، ورئيس لجنة المعاصر م. شاهر الريفي وأعضاءها المهندسين الزراعيين.



يذكر أن طواقم الوزارة دائمة التواجد في معاصر الزيتون المنتشرة في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، حيث يأتي ذلك لضمان ضبط الجودة ونجاح الموسم.



وشدد القدرة في الإطار، على ضرورة التزام أصحاب المعاصر بشروط وإجراءات التشغيل ومعايير عصر الزيتون، مبينا أن الالتزام بالمعايير والشروط التي عممتها الوزارة عليهم من شأنها تحسين جودة ونوعية الزبت، فضلا عن الكمية المنتجة.



وحذر القدرة، ان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات الضبطية والقانونية بحق المخالفين، مشدداً على أهمية اتباع كافة إجراءات السلامة والوقابة داخل المعاصر في ظل الجائحة الحالية.



يشار إلى الزراعة قدرت انتاج الزيت للموسم الحالي ما يقارب (2750 طن).









رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الزراعة، بغزة، د. إبراهيم القدرة، عدداً من معاصر زيت الزيتون في قطاع غزة، وذلك للإطلاع على سير عملها وآليات التشغيل، والتأكد من معايير الجودة وإجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها الوزارة في ظل جائحة (كورونا).