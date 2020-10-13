شؤون فلسطينية

غنام تبحث مع رئيس بلدية البيرة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية

غنام تبحث مع رئيس بلدية البيرة تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية
رام الله - دنيا الوطن
التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل و عدد من أعضاء مجلسها البلدي، بحضور مدير عام
التربية والتعليم في المحافظة باسم عريقات، والمهندس عامر سفاريني.

وبحثت معهم تخصيص قطعة أرض في مدينة البيرة لإنشاء مدرسة حكومية نموذجية بتبرع من رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين .

وأكدت غنام على أن هذه المدرسة تأتي ضمن سلسلة مدارس ومشاريع تنموية صحية وتعليمية ينفذها الحرازين في عدد من محافظات الوطن، شاكرة الحرازين على هذه اللفتة الكريمة التي ستساهم في تعزيز صمود ابناء شعبنا وتعليم أجيالنا المتعاقبة.

وبينت أن هذه المدرسة ستكون وفق معايير متطورة وتستند لتجارب مدارس دولية واقليمية ما يسمح لها بالاسهام الفعال في تربية وتعليم جيل واع ومثقف قادر على البحث العلمي والتطوير.

من جانبهما أشاد اسماعيل وعريقات بهذه الخطوة، شاكرين المتبرع رجل الاعمال الحرازين والمحافظ غنام على تنسيقها للجهود لبناء المدرسة مؤكدين على ان ما يقوم به الحرازين من مشاريع تخدم قطاعات واسعة من شعبنا في مجالي الصحة
والتعليم يؤكد عمق ارتباط الفلسطيني بأرضه وشعبه أينما تواجد.

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