شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف أربع منشآت وتوجه التنبيه لـ 17
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص ال‘جراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتم زيارة ومتابعة 270 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 249 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان أربع منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، ووجهت التنبيه الشديد لـ 17 منشأة غير ملتزمة.


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