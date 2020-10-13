مواطنون يمنعون الاحتلال من نصب سياج في منطقة أثرية ببيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تصدى المواطنون اليوم الثلاثاء لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي، نصب سياج في محيط جبل الفرديس، وأراضي في بلدتي بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم، وأجبروها على وقف العمل.



وقال رئيس مجلس قروي بيت تعمر مبارك زواهرة، إن الأهالي تصدوا لسلطات الاحتلال التي شرعت بأعمال حفر وتجريف في المنطقة الأثرية المحيطة بجبل الفرديس.



وبحسب زواهرة فإن تلك الممارسات ستؤدي إلى تخريب شبكتي المياه والكهرباء، إضافة الى إغلاق الشارع الرئيسي الذي يمر وسط القرية ويوصل إلى زعترة، وستعرقل حركة مرور المواطنين، وتدمر أراضي زراعية.



ويبتلع جدار الفصل العنصري ما مساحته (41186م)، من مدينة بيت لحم وكما ويبلغ عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المحافظة (33) وعدد المستوطنين (82318).



وتبلغ مجموع مساحة المستوطنات (18158) دونماً ومجموع مساحة القواعد العسكرية الإسرائيلية (283) دونماً، فيما تبلغ مساحة المناطق المعزولة بفعل الجدار (160647) دونماً.