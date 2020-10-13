جنين: تسجيل 53 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وتوزعت الإصابات في مدينة جنين (27)، مخيم جنين(8)، يعبد (7)، قباطية (2)، الزبابدة (2)، الطيبة (1)، كفراعي (1)، عجة (1)، سيلة الحارثية (1)، مسلية (1)، كفرذان (1)، صانور (1).





كما سجلت 43 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 351 حالة جميعها في الحجر المنزلي، باستثناء 13 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.





كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 12 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطن