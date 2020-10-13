قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 20 إصابة





وجميع الإصابات وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك)، من المخالطين، وهي موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع عشر إصابات، و"جيوس" بواقع سبع إصابات، و"عزون عتمة" بواقع إصابتين، و"أماتين" بواقع إصابة واحدة.





وأعلنت المحافظة تعافي عشر حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات، الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 13/10/2020 هي (236) إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 20 إصابة.