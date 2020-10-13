شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تقدم تقرير فلسطين الدولي لمنظمة (يونسكو)

وزارة الثقافة تقدم تقرير فلسطين الدولي لمنظمة (يونسكو)
رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تقرير دولة فلسطين الدولي المرحلي الخاص ب"اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 "، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والذي يشمل 55 سياسة وبرنامجاً ثقافياً وأفضل الممارسات المندرجة تحت الاتفاقية بين العام 2017 - 2020 .

وأكد د.عاطف أبو سيف، وزير الثقافة أن تقديم التقرير يأتي ضمن التزامات الحكومة الفلسطينية ودولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الرئيس عام 2011 في مجال الثقافة والتي عينت الوزارة نقطة الاتصال الوطنية في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن آخر نسخة من التقرير كانت عام 2017، مؤكدا اهميته والتي تصب في رؤية الوزارة والاجندة الثقافية الوطنية لوضع وتطوير خطط استراتيجية قطاعية للثقافة بما في ذلك صياغة سياسات ثقافية من أجل خلق بيئة داعمة لتعزيز الإنتاج الثقافي في شتى الحقول الثقافية.

هذا وتهدف الاتفاقية في إطارها العام إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي، وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها بشكل حر، وتشجيع الحوار بين الثقافات لضمان حدوث التبادل الثقافي على اوسع نطاق.

هذا واستغرق انجاز التقرير ما يقارب العام تركزت الجهود خلاله في الوزارة مع كافة الشركاء من اجل جمع البيانات والإحصاءات وافضل الممارسات الثقافية في فلسطين من القطاع العام والأهلي عدا عن التحديات والحلول والخطوات المستقبلية.

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