دولي

(مكان): نتنياهو معنيٌ بتأجيل النقاش حول بدء الخروج من الإغلاق للخميس

(مكان): نتنياهو معنيٌ بتأجيل النقاش حول بدء الخروج من الإغلاق للخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، معني بتأجيل النقاش حول بدء الخروج من الإغلاق، إلى يوم الخميس المقبل، لتلقي معطيات إضافية حول تفشي الجائحة.

وأضافت أن وزارة الصحة الإسرائيلية، تدعم موقف نتنياهو.

ومن جهته يعارض رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس تأجيل الجلسة المقررة اليوم قائلا: إنها لا تحتمل التأخير وأن المصالح التجارية الصغيرة تستمر في الانهيار، ويجب مناقشة إعادة التلاميذ الى الأطر التعليمية.

وبدوره أوضح منسق مكافحة (كورونا)، روني غامزو أنه لن تتخذ قرارات اليوم، وإنما تحديد الوجهات فقط منها البلدات الموبوءة التي ستبقى مغلقة. 

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