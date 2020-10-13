الاحتلال يعتقل شابًا وسيدة من القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من القدس المحتلة، بعد مداهمة منزله، وسيدة قرب منزلها في حي بيت حنينا شمال المدينة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سفيان العجلوني من منزله في باب حطة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وسيدة لم تعرف هويتها من حي بيت حنينا شمال القدس.



وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.