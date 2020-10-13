رام الله: إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين في نعلين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بجروح في رأسه، إثر اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بقرية نعلين، غرب مدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن مستوطنين هاجموا المواطنين بالحجارة وغاز الفلفل، قرب جدار الضم والتوسع المقام على أراضي القرية، ما أدى إلى إصابة المواطن خليل عميرة (75 عاما) بجروح في رأسه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت أن المستوطنين حطموا السلالم ومزقوا المفارش التي يستخدمها المواطنون لتجميع ثمار الزيتون، تعود ملكيتها للمواطنين خليل ومحمد عميرة.