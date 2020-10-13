الأردن: إصابات (كورونا) تكسر حاجز الـ 2000 للمرة الأولى منذ بداية الجائحة





وأوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 225 وفاة، والإصابات إلى 28127 إصابة، مضيفة أنه تم تسجيل 142 حالة شفاء هذا اليوم.









رام الله - دنيا الوطنكسرت إصابات فيروس (كورونا) في الأردن، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 2000، وذلك للمرة الأولى، منذ بداية الجائحة.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 18 وفاة و2054 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.