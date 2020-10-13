شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي

غنيم يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
 بحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، اليوم مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي بفلسطين السيد جيرارد كراوث، تطورات المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والخطط المستقبلية المنوي تنفيذها لدعم قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني.

حيث أطلع غنيم ضيفه في بداية اللقاء على أبرز المستجدات المتعلقة باستئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل والذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية والحيوية والتي تساهم في تنمية المحافظة وتخليصها من أضرار تدفق المياه العادمة.

كما تطرق اللقاء الى مناقشة جملة من القضايا أبرزها برنامج التحلية المركزية وتطورات تنفيذ جميع مكوناته إلى جانب الخطوات الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج إصلاح قطاع المياه و لا سيما تأسيس شركة المياه الوطنية، وإقامة مرافق المياه الإقليمية في الضفة وغزة والاستناد إليها مستقبلا في تحسين الخدمات على جميع المستويات.

وأكد أنه سيتم العمل وفق خطة متكاملة من أجل تأسيس بيئة سليمة قادرة على بناء هذه المرافق و أسس تضمن عملها بطريقة كفؤة ومستدامة، كما بحث اللقاء تطورات العمل لمشروع تقليل الفاقد في قطاع غزة، إضافة إلى المراحل النهائية لمشروع لانجاز محطة معالجة طوباس تياسير.

وفي هذا الإطار أكد المهندس غنيم على أهمية المضي قدما في في دعم مشاريع مياه جديدة تساهم في تحسين الخدمة، حيث أن سلطة المياه تضع ضمن خطتها التطويرية جملة من المشاريع المائية وفق الاحتياجات الملحة والتي تدعم الهدف الأساسي وهو تحسين نوعية الخدمة المقدمة وتوفيرها في كافة التجمعات ولا سيما التجمعات غير المخدومة.

من جانبه ثمن السيد كراوث دور سلطة المياه في تطوير قطاع المياه على مستوى البنية التحتية و التطوير المؤسسي مؤكداً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع المياه واستعداده للمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة مع الشركاء بما يسهم في تحسين عملية تزويد واستدامة خدمة المياه ، إلى جانب التزامه بالتعهدات السابقة في دعم مشاريع مختلفة جاري العمل بها حالياً.

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