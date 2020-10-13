وزارة الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود بغزة والوسطى

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة المكاييل ولموازين بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على معاصر الزيتون ومحطات الوقود.



وقال مدير دائرة المكاييل والموازين محمد أبو سليمان في تصريح أصدرته الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، ان مفتشو الدائرة نظموا جولات ميدانية على معاصر الزيتون، ومحطات تعبئة الوقود في محافظتي غزة والوسطى.



وبين ان طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد تنظم جولات صباحية ومسائية حتى ساعات متأخرة من الليل للتفتيش والرقابة على المكاييل والموازين في معاصر الزيتون.



وأوضح ان هذه الجولات تأتي لمتابعه الشروط الفنية اللازمة لعمل معاصر الزيتون، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، وضبط ومعايرة القبانات والموازين لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في الاوزان، وفحص ومعايرة أجهزة تعبئة الوقود في المحطات والتأكد من عملها بشكل صحيح.