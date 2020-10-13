دراغمة: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين لفرض أمر واقع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس أيمن دراغمة، على أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين الفلسطينيين خلال عمله في قطف الزيتون هو محاولة لفرض أمر واقع على الأرض.



وقال دراغمة، إن شعبنا اعتاد في كل يوم أن يستيقظ على اعتداء جديد من قبل الاحتلال والمستوطنين، وهدف هذه السياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وإيجاد حقائق جديدة تخدم مصالحه الاستيطانية.



ولفت دراغمة إلى أن الاحتلال، وعبر هذه الانتهاكات المتواصلة يقول للفلسطينيين جميعا بأنكم تحت الاحتلال، للتنغيص على الحالة النفسية اليومية الجمعية لشعبنا.



وأشار دراغمة إلى أن الزراعة وموسم الزيتون بالإضافة لقيمتها الاقتصادية والمالية، فإنها ترمز إلى العلاقة الأصيلة والعميقة بين الفلسطيني وأرضه وزيتونه ومرجه، واستعداده الدائم لتقديم الجهد والتعب لعمارتها والحفاظ عليها.



وأضاف: "لهذا يحاول الاحتلال ومستوطنوه أن ينالوا من هذه الرمزية، وخاصة في المواسم الزراعية المختلفة، وفي مقدمتها موسم الزيتون".



وطالب دراغمة باستمرار دعم النشاط الشعبي الزراعي، من حراثة الأرض وزراعتها وعمارتها والالتصاق بها، وتشكيل مجموعات لحماية وقطف وحصاد المحاصيل ومساعدة المزارع الفلسطيني.



وشدد دراغمة على مطالبة الجهات الرسمية بدعم هذا الصمود وتعزيزه، وفضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.