شؤون فلسطينية

دراغمة: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين لفرض أمر واقع

دراغمة: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين لفرض أمر واقع
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس أيمن دراغمة، على أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين الفلسطينيين خلال عمله في قطف الزيتون هو محاولة لفرض أمر واقع على الأرض.

وقال دراغمة، إن شعبنا اعتاد في كل يوم أن يستيقظ على اعتداء جديد من قبل الاحتلال والمستوطنين، وهدف هذه السياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وإيجاد حقائق جديدة تخدم مصالحه الاستيطانية.

ولفت دراغمة إلى أن الاحتلال، وعبر هذه الانتهاكات المتواصلة يقول للفلسطينيين جميعا بأنكم تحت الاحتلال، للتنغيص على الحالة النفسية اليومية الجمعية لشعبنا.

وأشار دراغمة إلى أن الزراعة وموسم الزيتون بالإضافة لقيمتها الاقتصادية والمالية، فإنها ترمز إلى العلاقة الأصيلة والعميقة بين الفلسطيني وأرضه وزيتونه ومرجه، واستعداده الدائم لتقديم الجهد والتعب لعمارتها والحفاظ عليها.

وأضاف: "لهذا يحاول الاحتلال ومستوطنوه أن ينالوا من هذه الرمزية، وخاصة في المواسم الزراعية المختلفة، وفي مقدمتها موسم الزيتون".

وطالب دراغمة باستمرار دعم النشاط الشعبي الزراعي، من حراثة الأرض وزراعتها وعمارتها والالتصاق بها، وتشكيل مجموعات لحماية وقطف وحصاد المحاصيل ومساعدة المزارع الفلسطيني.

وشدد دراغمة على مطالبة الجهات الرسمية بدعم هذا الصمود وتعزيزه، وفضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تطلق تطبيق &#34;صحتك&#34; على الهاتف المتنقل

(أونروا) تطلق تطبيق "صحتك" على الهاتف المتنقل

وزارة الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود بغزة والوسطى

وزارة الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود بغزة والوسطى

اشتية: غياب المجلس التشريعي والانقسام يقيدان سن قوانين جديدة

اشتية: غياب المجلس التشريعي والانقسام يقيدان سن قوانين جديدة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من تبعات جرائمه بحق الأسرى

فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من تبعات جرائمه بحق الأسرى

القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

قيادات وطنية تُطالب فتح بالتمسك بالمصالحة والصمود أمام الضغوط

قيادات وطنية تُطالب فتح بالتمسك بالمصالحة والصمود أمام الضغوط

الديمقراطية: هجرة الفلاشا رسالة من نتنياهو لعواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال

الديمقراطية: هجرة الفلاشا رسالة من نتنياهو لعواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

(أونروا) تطلق تطبيق &#34;صحتك&#34; على الهاتف المتنقل

(أونروا) تطلق تطبيق "صحتك" على الهاتف المتنقل

وزارة الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود بغزة والوسطى

وزارة الاقتصاد تنظم جولات على معاصر الزيتون ومحطات الوقود بغزة والوسطى

دراغمة: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين لفرض أمر واقع

دراغمة: اعتداءات الاحتلال بحق المزارعين لفرض أمر واقع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

قيادات وطنية تُطالب فتح بالتمسك بالمصالحة والصمود أمام الضغوط

قيادات وطنية تُطالب فتح بالتمسك بالمصالحة والصمود أمام الضغوط

الديمقراطية: هجرة الفلاشا رسالة من نتنياهو لعواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال

الديمقراطية: هجرة الفلاشا رسالة من نتنياهو لعواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال

مركز فلسطين لدراسات الأسرى: صمود ماهر الأخرس يكسر هيبة دولة الاحتلال

مركز فلسطين لدراسات الأسرى: صمود ماهر الأخرس يكسر هيبة دولة الاحتلال

منوعات

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها &#34;العارية&#34;

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها "العارية"

صور: &#34;رانيا يوسف&#34; تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

صور: "رانيا يوسف" تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

شاهد: الفنانة &#34;ماغي بو غصن&#34; تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: الفنانة "ماغي بو غصن" تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و&#34;ياسمين&#34; تشبهني

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و"ياسمين" تشبهني

عربي

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير

مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير