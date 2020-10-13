دولي

مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود في نيجيريا

مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود في نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (ديلي بوست) النيجيرية: "إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم في حادث وقع على طريق سريع للسيارات، في جنوب غرب البلاد".

وأشارت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث نجم عن انفجار صهريج لنقل الوقود.

ونقلت الصحيفة، عن المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة المرور على الطرق السريعة في نيجيريا،  أغنس أوجونجبيمي: "لقد فقد السائق الذي كان يقود الصهريج المحمل بوقود الديزل، السيطرة على الشاحنة التي انقلبت وانفجرت".

وأضافت: "تضررت خلال الحادث، 8 سيارات، احترقت كلها بالكامل".

ونوهت بأن، الحادث وقع بعد ظهر يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، على طريق "إليسا أكوري" السريع بولاية أوسون. ونقل الجرحى الى المستشفى.

أخبار ذات صلة

هزتان أرضيتان تضربان شبه جزيرة تركية

هزتان أرضيتان تضربان شبه جزيرة تركية

مجموعة العشرين &#34;G20&#34; تعقد اجتماعاً افتراضياً لدعم الاقتصاد العالمي

مجموعة العشرين "G20" تعقد اجتماعاً افتراضياً لدعم الاقتصاد العالمي

قرار تركي بشأن البحر المتوسط يقود لتوتر جديد مع أوروبا

قرار تركي بشأن البحر المتوسط يقود لتوتر جديد مع أوروبا

قبل يوم الاقتراع بأسابيع.. 10 ملايين أمريكي صوتوا في الانتخابات الرئاسية

قبل يوم الاقتراع بأسابيع.. 10 ملايين أمريكي صوتوا في الانتخابات الرئاسية

إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا

إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا

إسرائيل تُسجل حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجل حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا)

فيسبوك تحظر أي محتوى يُنكر &#34;الهولوكوست&#34;

فيسبوك تحظر أي محتوى يُنكر "الهولوكوست"

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يعتذر لشعبه بسبب &#34;سبل العيش الصعبة&#34;

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يعتذر لشعبه بسبب "سبل العيش الصعبة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

قيادات وطنية تُطالب فتح بالتمسك بالمصالحة والصمود أمام الضغوط

قيادات وطنية تُطالب فتح بالتمسك بالمصالحة والصمود أمام الضغوط

الديمقراطية: هجرة الفلاشا رسالة من نتنياهو لعواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال

الديمقراطية: هجرة الفلاشا رسالة من نتنياهو لعواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال

مركز فلسطين لدراسات الأسرى: صمود ماهر الأخرس يكسر هيبة دولة الاحتلال

مركز فلسطين لدراسات الأسرى: صمود ماهر الأخرس يكسر هيبة دولة الاحتلال

عائلة عرفات القدوة تنفي أي علاقة لها بتصريحات ابنها وليد القدوة

عائلة عرفات القدوة تنفي أي علاقة لها بتصريحات ابنها وليد القدوة

إصابات باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق رام الله

إصابات باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق رام الله

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع صندوق تطوير الجودة

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع صندوق تطوير الجودة

منوعات

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها &#34;العارية&#34;

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها "العارية"

صور: &#34;رانيا يوسف&#34; تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

صور: "رانيا يوسف" تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

شاهد: الفنانة &#34;ماغي بو غصن&#34; تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: الفنانة "ماغي بو غصن" تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و&#34;ياسمين&#34; تشبهني

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و"ياسمين" تشبهني

عربي

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير

مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير