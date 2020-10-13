فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من تبعات جرائمه بحق الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من التبعات المترتبة على جرائمه بحق الأسرى، مؤكدةً أنه المسؤول المباشر عن حياتهم، وعليه تحمل تداعيات ذلك.



وقالت الفصائل في بيان عقب اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي،الأسير المجاهد ماهر الأخرس، والأسير المجاهد جمال أبو الهيجا، والأسير المجاهد حسن سلامة، والأسير المناضل وائل الجاغوب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأعلنت دعمها وإسنادها للأسير الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد البطش والغطرسة الاسرائيلية منذ 79 يوماً.



ودعت الفصائل، المؤسسات الدولية والحقوقية الانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر لحماية الأسرى في سجون الاحتلال والعمل بكل قوة على خروجهم سالمين غانمين.



وأكدت أن شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده سيبقى هو رأس الحربة في مواجهة المخططات الاسرائيلية الرامية لتصفية القضية، ورفض مؤامرة التطبيع من بعض الأنظمة العربية.