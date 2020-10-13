القاضي فؤاد بكر يدعي على نتنياهو وليبرمان بالمحكمة الجنائية الدولية بتهمة (الأبرتهايد)

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، فؤاد بكر، بادعاء ضد نتياهو وليبرمان بتهمة (الأبرتهايد) إلى المحكمة الجنائية الدولية، كون (الأبرتهايد) جريمة ضد الإنسانية وتدخل باختصاص المحكمة.



تلقى القاضي بكر، كتاباً من مارك بي ديلون رئيس وحدة المعلومات والأدلة في المحكمة الجنائية الدولية، من مكتب المدعية العامة، فاتو بنسودا، حيث تم إدخال المعلومات، التي هي في الادعاء إلى سجلات المحكمة، بانتظار التوصل إلى قرار فتح التحقيق أم لا.



اعتبر بكر، أن مجرد وصول تقرير (الأبرتهايد) إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإدراجه في مستندات المحكمة، هو أمر ملفت ومثير للاهتمام، بعد أن تمت إزالة تقرير (الأبرتهايد) الذي اعدته (أسكوا) عام 2017 بتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة.



وأشار بكر إلى أن الملفت في الموضوع، هو أن الادعاء القائم اليوم في المحكمة الجنائية الدولية، هو ضد جرائم الحرب، أما الذي تقدم به فهو ادعاء على جرائم ضد الإنسانية.