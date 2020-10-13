دولي

هزتان أرضيتان تضربان شبه جزيرة تركية

هزتان أرضيتان تضربان شبه جزيرة تركية
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزتان أرضيتان فجر الاثنين سواحل شبه جزيرة داتشا التركية في بحر إيجة، وشعر بهما سكان الساحل الغربي لتركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعة، أن الهزة الأرضية الأولى وقعت في تمام الساعة 3:30 من صباح اليوم، وبلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 3:44، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: "الهزة الأرضية الأولى وقعت على عمق 5.78 كيلومتر وعلى بعد 173 كيلومترا من سواحل داتشا، في حين وقعت الثانية على عمق 11 كيلومترا وبعد 131.77 كيلومتر".

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