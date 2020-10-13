وزيرة الصحة تكشف نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية (مواطن 72 عاماً من بيت لحم، ومواطنة 78 عاماً من حلحول)، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة (مواطن 25 عاما من غزة، ومواطن 78 عاماً من جباليا)، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 536 حالة في المحافظات الشمالية (72 الخليل، 43 جنين، 29 طولكرم، 10 قلقيلية، 5 سلفيت، 43 نابلس، 39 بيت لحم، رام الله والبيرة 276، أريحا والأغوار 15، طوباس 4 ) إضافة إلى 77 حالة في قطاع غزة.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (53)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (31)، جنين (54)، أريحا والأغوار (26)، سلفيت (14)، طوباس (15)، طولكرم (104)، قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (17).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.