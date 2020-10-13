المالية بغزة: صرف رواتب برنامج (طموح 2) وحقوق غير المدني الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف حقوق الغير مدني وعسكري، غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد بغزة.



وقالت الوزارة: "إن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)، عن شهر تموز/ يوليو 7/2020 ستكون غداً الأربعاء 14/10/2020 في كافة فروع بنك البريد".