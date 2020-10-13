عائلة عرفات القدوة تنفي أي علاقة لها بتصريحات ابنها وليد القدوة

نفت عائلة عرفات القدوة، أي علاقة لها بتصريحات ابنها الدكتور وليد خالد القدوة، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، معبرة عن استنكارها لتلك التصريحات.





وقالت العائلة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها "تستنكر بأشد عبارات الشجب والاستنكار ما قام به الدكتور وليد خالد صالح القدوة أحد أبناء العائلة، أو صرح به سواء من قول أو فعل أو دعوة إلى أي شكل من أشكال التجمهر غير المشروع أو بث الفرقة والتضليل بين أبناء الوطن في شقيه".





وأضاف بيان العائلة: "تبرئ العائلة نفسها من أي تصريح أو قول أو دعوة، قد صرح بها الدكتور وليد خالد صالح القدوة، حيث إنها لا تمثل إلا رأيه الشخصي".





وتابع البيان: "ندعو العامة لعدم تداولها أو الإصغاء إليها، وندعو أيضاً إلى عدم استغلال اسم العائلة، وزجه بالأمور والشؤون السياسية، إذ إننا كأي عائلة من عائلات هذا المجتمع، التي قدمت وما زالت تقدم كل ما تملك من أجل تحقيق الوحدة والسلام والألفة والمحبة بين أبناء الوطن في شقيه، عائلة لها ما لها وعليها ما عليها".





وأكمل البيان: "تؤكد عائلة القدوة على موقفها الداعم للقيادة الشرعية الفلسطينية في سبيل خدمة الوطن وأبنائه".

رام الله - دنيا الوطن