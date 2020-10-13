شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرّف أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

الاحتلال يجرّف أراضٍ زراعية شرقي خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضٍ زراعية شرقي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر: "أن عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت وسط إطلاق نار وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع شرق بلدة عبسان الجديدة، قبل أن تقوم بتجريف وإتلاف عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بمحاصيل الكوسا والباذنجان والبقدونس". كما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).

وتقوم قوات الاحتلال، بعمليات تمشيط وتجريف وتخريب، وتمنع المواطنين من ري وجني محاصيلهم، كما تتوغل بين الفينة والأخرى داخل أراضي المواطنين القريية من السياج العنصري الفاصل شرقي القطاع.

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