مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويكسرون أغصان الشجر في الجبعة

سرق مستوطنون، ثمار الزيتون، من أراضي المواطنين في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وكسروا أغصان بعض أشجارها.



وقال رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة: "إن مزارعي القرية، اكتشفوا سرقة محصول الزيتون في أراضيهم المحاذية لمستوطنة (بيت عاين)، على مساحة تصل إلى حوالي 100 دونم، إضافة إلى تكسير أغصان بعض الأشجار". كما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).



وأضاف مشاعلة: "إن المستوطنين يقومون كل عام وبنفس السيناريو، وبغطاء من قوات الاحتلال، التي تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ومن ثم سرقة المحصول".



وقال: "إن أصحاب الأرض، كانوا يحاولون دخولها إلا أن الاحتلال، كان يتذرع بضرورة حصولهم على تصريح خاص، وعندما سمح لهم، وتوجهوا يوم أمس، اعتدى المستوطنون عليهم، وقاموا بإخراجهم تحت تهديد السلاح".

رام الله - دنيا الوطن