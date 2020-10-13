كهرباء غزة تبدأ بتركيب قواطع الكهرباء الأتوماتيكية لخطوط رئيسية بالمناطق الحدودية















رام الله - دنيا الوطنبدأت طواقم شركة توزيع كهرباء غزة، يوم أمس، تركيب بعض القواطع الأوتوماتيكية على بعض خطوط الكهرباء الرئيسية؛ لزيادة وتعزيز مرونة استقبال وتوزيع وإدارة كميات الكهرباء، وخاصة في المناطق الحدودية، والمناطق الأكثر كثافة سكانية.ويأتي هذا المشروع ضمن اتفاقيات الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم تمويل شراء (46) قاطعاً أوتوماتيكياً من قبل اللجنة لدعم توجهات الشركة الاستراتيجية، القاضية بالتحول الكامل نحو شبكة كهرباء ذكية من المصدر، وحتي المشترك النهائي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تجاوز وحل الكثير من المشاكل التي تتسبب في تعميق أزمة الكهرباء بغزة ومن أبرزها الفاقد الكهربائي، الذي يصل لقرابة 26%.يذكر بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ساهمت بتوفير تمويل لتنفيذ مشاريع مهمة جداً في قطاع الكهرباء نذكر منها مشروع تطوير مركز استعلامات الشركة، ومشروع توثيق البيانات (GIS) ومشروع العدادات الذكية لبعض المناطق السكنية.ومن الجدير ذكره، أن الشركة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تربطهما علاقة شراكة مستديمة، وتعاون حقيقي لتحقيق الأهداف النبيلة في تعزيز تنمية المجتمعات ودعم الفرص الحقيقية التي تخلق بيئة ملائمة تساهم في تطور المجتمعات الإنسانية.