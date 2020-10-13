الوزير صالح: مجلس الوزراء سيعقد قريباً جلسة خاصة لمناقشة ملفات غزة

قال وزير الحكم المحلي، مجدي صالح: إن حقوق الموظفين الحكوميين في قطاع غزة محفوظة كاملةً، مؤكداً أنها على سلم أولويات الحكومة، وأن ملف تفريغات 2005 موجود على طاولة الحكومة، بالإضافة لملف التقاعد.



وأوضح صالح، وفق إذاعة (وطن) المحلية، أن هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء، ستعقد قريباً جداً؛ لمناقشة كل ملفات قطاع غزة، وعلى رأسها ملف كل موظفي السلطة في القطاع.



وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية، لم تأخذ حقها، ومنذ بدأت أعمالها عانت من (صفقة القرن) والحصار المالي، وخطط الضم وأزمة أموال المقاصة.





رام الله - دنيا الوطن