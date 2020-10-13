طهبوب: لن يكون هناك قطع للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل بالضفة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التنفيذي لمجلس قطاع الكهرباء، حمدي طهبوب: إن محطات التحويل التابعة للشركة الفلسطينية، ستُسد عند اكتمال تشغليها، العجز بالطاقة الكهربائية، مطمئناً المواطنين بأنه لن يكون هناك قطع للتيار، خلال فصل الشتاء المقبل.



وأوضح طهبوب، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذه المحطات، ستعمل على توفير القدرة على استيعاب كمية أكبر من الطاقة المتجددة، ما سيزيد حصة التزويد المحلي، وتنويع مصادر الطاقة.



وتوّقع طهبوب انخفاضاً ملحوظاً على أسعار الكهرباء، جراء تنظيم سوق الكهرباء.