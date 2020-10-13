شاهد: عائلة الزعزوع تُناشد الرئيس المصري للإفراج عن نجلهم ياسر

وجهت عائلة الزعزوع، مناشدة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالباً إياه بإعطاء تعليماته بشأن الإفراج عن ابنهم ياسر المعتقل لدى السلطات المصرية.





وطالبت العائلة، الرئيس المصري، بإعادة ياسر إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه بعد وفاة شقيقيه برصاص الجيش المصري، لم يتبقَ للعائلة سوى ياسر، خاصة وأن والده مريض وبحاجة لمن يسانده.





وأضافت والدة ياسر: "توفى الاثنان ولم يبقَ لنا سوى ياسر، ونناشدك بإعادة ياسر فهو ما تبقى لنا من الدنيا".













خاص دنيا الوطن