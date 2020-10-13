إصابة مواطنين بكسور عقب اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون

وفق وكالة (وفا).

وتابع: "إن هؤلاء المستوطنين، اعتداوا على المزارعين، وأصابوا اثنين منهم، وحاولوا طردهم من أراضيهم، إلا أن الهيئة والمتطوعين والأهالي، تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب".

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، مواطنان برضوض وكسور، نتيجة اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية برقا شرق رام الله.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: "إن عشرات المزارعين، تمكنوا صباح اليوم، بدعم وتواجد كادر الهيئة، من الدخول إلى أراضيهم، التي منعوا من الوصول اليها لأكثر من 10 سنوات، برفقة العشرات من المتطوعين ولجان الحماية، لقطف محصول الزيتون، إلا أنهم تعرضوا لهجوم من قبل مستوطني (ميغرون) المقامة على أراضي القرية، وذلك بحماية قوات الاحتلال".