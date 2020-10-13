شؤون فلسطينية

الخارجية: رحلة جديدة لتأمين التحاق طلبتنا بدراستهم في الجامعات المصرية

الخارجية: رحلة جديدة لتأمين التحاق طلبتنا بدراستهم في الجامعات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن تسيير رحلة جديدة الى جمهورية مصر العربية؛ لاستكمال تأمين سفر طلبتنا القدامى الأعزاء الدارسين في الجامعات المصرية للالتحاق بدراستهم، على أن يتأكدوا من أن إقاماتهم سارية المفعول، وأنهم يستطيعون دخول الأراضي المصرية.

وأشار الفريق المختص إلى أنه يسمح للطلبة الجدد الذين يملكون شهادة طالب وافد الأصلية، وليس صورة عنها الحجز على متن هذه الرحلة، وذلك يوم الغد الأربعاء الموافق 14/10/2020، وهي مفتوحة للحجز بدءاً من الآن. 

وطالب الفريق المختص، جميع الطلبة القدمي والجدد والذين ينطبق عليهم ما ذكر أعلاه المباشرة بالحجز على متن تلك الرحلة، مؤكداً أن الطالب الذي يحجز على متن هذه الرحلة، هو الذي يتحمل مسؤولية دخوله إلى الأراضي المصرية، وفي حال تعذر ذلك لنقص في أوراقه الثبوتية، يخسر تذكرة السفر. 

وقال: "على جميع الطلبة الذين يحجزون بالفعل، ويشترون التذاكر على متن هذه الرحلة التوجه فوراً لإجراء فحص (كورونا) في مراكز وزارة الصحة المعتمدة، وعليهم أيضاً التواجد في الاستراحة في أريحا يوم غد في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع تذاكرهم، ونتائج فحص (كورونا) وأوراقهم الثبوتية".

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