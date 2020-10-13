التنمية الاجتماعية: لم يُحدد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة

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خاص دنيا الوطن

أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حتى اللحظة.



وقال الديك في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشيون الاجتماعية حتى اللحظة".



يشار إلى 115 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيدون من شيكات التنمية الاجتماعية، منهم 80 ألفاً في القطاع، و35 ألف أسرة في الضفة.