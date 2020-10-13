قطاع غزة يُسجل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه تمإجراء 1547 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، وفق التقرير: "تم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 37 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".



وتابع التقرير: "إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4175 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1722 حالة، ومتعافين 2427 حالة، ووفيات 26 حالة".









رام الله - دنيا الوطن