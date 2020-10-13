شؤون فلسطينية

طالع القائمة: ارتفاع بأسعار البندورة والدواجن في قطاع غزة

طالع القائمة: ارتفاع بأسعار البندورة والدواجن في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج، في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

أسعار الخضروات:

بندورة: 1ك = 4 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه 

التين: 1ك = 5 شيكل

الموز: 1ك = 6 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل

أجاص: 1ك = 4  شيكل

بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم 

بيض: 10 شيكل

دجاج: 11 شيكل

لحمة: 36 شيكل

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