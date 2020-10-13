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الأردن: 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر طبي، صباح اليوم، عن تسجيل 12 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن.

وقال المصدر: "إن الوفيات الجديدة، تعود لمصابين بفيروس (كورونا) من فئة كبار السن، حيث يعانون من أمراض مزمنة، بينهم شخص أربعيني"، كا نقل موقع (رؤيا الإخباري).

وإرتفع عدد الوفيات بـ (كورونا) في الأردن إلى 219 وفاة منذ بدء رصد الجائحة في آذار/ مارس الماضي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الاثنين، عن تسجيل 16 وفاة و1147 إصابة بفيروس (كورونا) 5 منها خارجية فقط.

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