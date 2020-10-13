انتشال 9 جثث إضافية بعد غرق مركب مهاجرين قرب سواحل تونس

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رام الله - دنيا الوطن

انتشلت السلطات التونسية، 9 جثث جديدة لمهاجرين من البحر المتوسط، بعد غرق قارب قبالة سواحل البلاد، الأحد، ليرتفع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 11 شخصاً، إضافة إلى العديد من المفقودين، حسبما أفاد الحرس الوطني البحري لـ (فرانس برس)، الاثنين، بعد انتشال جثتين لامرأة ورضيع، وإنقاذ 5 رجال وامرأتين قبالة سواحل ولاية صفاقس وسط البلاد.



ونقلت السلطات عن ناجين، أن نحو 25 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وطفل، كانوا على متن هذا القارب، الذي حاول الوصول إلى إيطاليا، كما نقل موقع (سكاي نيوز العربية).



وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي: "إنه تم انتشال 9 جثث أخرى منذ مساء الأحد، من دون أن يتمكن من تحديد هويتهم أو المكان الذي انطلق منه المهاجرون، وأن وحدات خفر السواحل، تواصل البحث قبالة سواحل صفاقس".



وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية والوسط ليلة السبت، وأوقفت 262 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاماً، من بينهم شخصان من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تنشط محاولات الهجرة من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا عبر قوارب الموت، ويتم توقيف مهاجرين بصفة شبه يومية.



وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من أنه لن يكون هناك مكان للمهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، بعد إعلانه بدء ترحيل تونسيين اعتباراً من 10 آب/ أغسطس.



وأكدت إحصائيات وزارة الداخلية التونسية، أنه منذ مطلع العام الحالي، وحتى منتصف أيلول/ سبتمبر، حاول 8581 شخصاً عبور المياه التونسية في اتجاه أوروبا، من بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.