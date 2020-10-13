مسؤولة إسرائيلية: اتفاقية التطبيع مع الإمارات ستجعل القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نائب رئيس بلدية القدس، فلور حسن ناحوم، إن اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قد تجعل من القدس الشرقية مركزاً للبحث والتطوير في الشرق الأوسط.



وأشارت ناحوم، وفق (CNN)، أن القدس أكبر مدينة في البلاد والأكثر تنوعا أيضاً، مضيفةً: "هي مشابهة جداً لدبي حيث أتواجد أنا الآن، ولديها قابلية للتعددية".



وتابعت ناحوم: "37% من الناخبين في المدينة، هم من العرب ويتحدثون اللغة العربية، ونحن نخطط لتطوير البنية التحتية لتوفير مزيد من الفرص للناس هناك، ولدينا الكثير من الخطط التكنولوجية التي بدأ الشباب المسلم تقبلها هناك".