دولي

قرار تركي بشأن البحر المتوسط يقود لتوتر جديد مع أوروبا

قرار تركي بشأن البحر المتوسط يقود لتوتر جديد مع أوروبا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالتوتر الذي تسبب به قرار أنقرة إرسال سفينة استكشاف مجدداً إلى المياه اليونانية، وقرر مناقشة المسألة في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبرج: "القرارات الأخيرة التي اتخذتها أنقرة مؤسفة، وستقود إلى توتر جديد بدلاً من خفض التصعيد الذي طالبنا به خلال القمة الأوروبية الأخيرة". حسب مانقل موقع (العربية نت).

وأضاف بوريل: "أن المهمة الجديدة لسفينة البحث الزلزالي أوروك ريس "سيناقشها القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة".

وندد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، بإرسال السفينة التركية إلى جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من السواحل التركية، معتبراً أن ذلك "تصعيد خطير" و"تهديد مباشر للأمن والسلام".

وأعرب القبارصة عن احتجاجهم على قرار سلطات "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد إعادة فتح منتجع فاروشا القبرصي- اليوناني الساحلي، الذي أغلقه الجيش التركي منذ غزوه شمال الجزيرة قبل 46 عاماً.

وجاء القراران التركيان بعد أيام من قمة أوروبية، وجهت خلالها تهديدات بفرض عقوبات على أنقرة، إذا ما واصلت أنشطتها غير الشرعية.

وقال دندياس: "إن القاسم المشترك بين كل الأوضاع الإشكالية في المنطقة، من ناغورنو كاراباخ وسوريا والعراق وليبيا وقبرص وشرق المتوسط، هو تركيا، وتتصرف كمخل بالسلام والاستقرار في المنطقة، ويتعارض هذا مع القانون الدولي، ومع كل مقررات المجلس الأوروبي".

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من أنه "إذا واصلت أنقرة أنشطتها غير القانونية، سنستخدم الوسائل المتاحة لنا، مؤكدةً أنه جرى إعداد عقوبات اقتصادية، وهي جاهزة "للتنفيذ فوراً".

وأرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه بين اليونان وقبرص، حيث تصاعد التوتر في أواخر آب/ أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، لكن عودة السفينة إلى الساحل التركي أحيت آمال التهدئة.

يشار إلى أن تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان بشأن حقول غاز ونفط في شرق المتوسط، في منطقة تعتبر أثينا أنها تقع ضمن نطاقها.

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