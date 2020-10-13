دولي

إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا

إلهان عمر: الجمهوريون سيفقدون عقولهم لو ترشحت مسلمة للمحكمة العليا
رام الله - دنيا الوطن
قالت النائبة بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر: إن "الجمهوريين سيفقدون عقولهم تماماً لو تم ترشيح امرأة مسلمة لشغل مقعد في المحكمة العليا".

وغردت إلهان، أمس الاثنين، على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلة: "لنكن واضحين بشأن هذا الأمر: إذا تم ترشيح امرأة مسلمة للمقعد، سيفقدون عقولهم بسبب خلفيتها الدينية"، في إشارة إلى الجدل القائم بشأن المحكمة العليا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويأتي التعليق بعد اليوم الأول من جلسات الاستماع الخاصة بترشيح القاضية إيمي كوني باريت في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

وتعتبر النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، من أوائل المسلمات المنتخبات لمجلس النواب الأمريكي في عام 2018، إلى جانب النائبة رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، من ولاية ميشيغان.

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